Corpo foi resgatado por um helicóptero do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (4) - Reprodução

Corpo foi resgatado por um helicóptero do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (4)Reprodução

Publicado 04/01/2024 15:39 | Atualizado 04/01/2024 16:20

Rio - Um corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (4), na praia do Recreio, na Zona Oeste. O cadáver tem características semelhantes a de uma pessoa que desapareceu no mar na tarde de segunda-feira (1º), próximo ao local onde foi localizado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, pescadores encontraram o corpo e acionaram militares da corporação por volta das 8h55. O cadáver foi resgatado por um helicóptero e levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio para confirmar sua identificação.

Nesta segunda-feira (1º), um homem desapareceu no mar do Recreio, na altura da Avenida Paulo Tapajós, por volta das 15h25. Desde então, bombeiros realizavam buscas pela vítima até que, nesta quinta, um corpo parecido com o da vítima foi localizado há cerca de 2km do local do desaparecimento.

O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).