Tempo segue instável no RioArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 04/01/2024 15:52 | Atualizado 04/01/2024 16:16

Rio - Após as fortes chuvas que causaram estragos nesta quarta-feira (3) em diferentes pontos do Rio, a previsão para os próximos dias é de tempo instável e o sol deve reaparecer somente no domingo (7).

A quinta-feira (4) amanheceu chuvosa e deve continuar assim até a noite por causa de um sistema de baixa pressão no oceano em conjunto com um canal de umidade. Com isso, o céu permanece nublado, com previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, ao longo do dia.

O transporte de umidade do oceano para o continente mantém a instabilidade durante a sexta-feira (5). O cenário deve ser parecido com o dia anterior, com nuvens cobrindo o céu e a temperatura entre 21º C e 30º C.

A manhã de sábado (6) também deve ter uma garoa isolada na cidade por conta dos vetos úmidos oriundos do oceano. A partir da tarde, haverá uma diminuição da nebulosidade e não há previsão de chuva à noite.

Para fechar a semana, o sol volta a aparecer no domingo (7). A temperatura segue semelhante aos dias anteriores, ficando entre 20º C e 33º C.

Chuva provocou estragos

O temporal que atingiu o Rio na noite desta quarta-feira provocou transtornos na cidade . O teto da Sala Amarela do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, cedeu por conta da sobrecarga no sistema de calhas e causou diversas goteiras no interior da unidade. A Zona Oeste foi a mais afetada por conta das fortes chuvas, com registro de alagamentos e consequências na circulação de trens.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma placa de gesso do forro encheu de água e caiu no Hospital Pedro II. Entretanto, com o início das goteiras, houve tempo para remover os pacientes e ninguém ficou ferido. A unidade seguiu em funcionamento, com atendimento aos pacientes e, por precaução e para evitar sobrecarga, ambulâncias foram encaminhadas para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.