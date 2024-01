BRT Transbrasil irá ligar Deodoro, na Zona Oeste do Rio, até o Centro - Divulgação

Publicado 13/01/2024 10:49 | Atualizado 13/01/2024 10:50

Rio - O início do funcionamento do BRT Transbrasil foi adiado, neste sábado (13), para depois do Carnaval já que com a programação oficial de blocos na cidade, é necessário a mobilização de órgãos municipais. A abertura estava prevista para este mês, no entanto, foi marcada para a segunda quinzena de fevereiro. A informação foi divulgada pelo prefeito Eduardo Paes através das redes sociais.

"Início do funcionamento do BRT TRANSBRASIL vai exigir muita operação do pessoal da CET e da Guarda Municipal. Como nesse período até o carnaval nosso pessoal nessas áreas é muito consumido pelos festejos de Momo resolvemos deixar para a segunda quinzena de fevereiro a abertura do novo sistema. Em breve teremos mais informações sobre datas e ajustes que serão feitos. Vamos avançar com uma abertura gradual do sistema", escreveu Paes.

Em nota, a prefeitura informou que as obras estão sendo concluídas neste mês, de acordo com o cronograma previsto, e o início da operação tanto do Terminal Intermodal Gentileza quanto do BRT Transbrasil ocorrerá por etapas, com o objetivo de orientar a população e fazer os ajustes necessários. "A Prefeitura do Rio optou por implementar após o Carnaval o serviço da Transbrasil, de forma escalonada. Até lá, serão realizados testes operacionais", diz trecho da nota.

O município desembolsou R$ 9 milhões somados a outros R$ 361 milhões que foram repassados através do governo federal para concluir o projeto de retomada das obras do BRT Transbrasil junto ao projeto do terminal Gentileza, que irá realizar a integração entre o corredor e o sistema VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). As obras do BRT TransBrasil foram iniciadas em novembro de 2014. O corredor expresso de ônibus ao longo da Avenida Brasil que terá 18 estações e quatro terminais nos 26 km da via.