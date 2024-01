Na foto, familiares de Edson Davi buscam por respostas em protesto na Barra da Tijuca - Armando Paiva/Agência O DIA

Publicado 13/01/2024 11:51 | Atualizado 13/01/2024 12:41

Rio - Ainda procurando por respostas sobre o paradeiros do menino Edson Davi, de 6 anos, familiares fizeram uma nova manifestação, neste sábado (13) na praia da Barra da Tijuca, na altura do Posto 4, na Zona Oeste do Rio. Com camisas e cartazes, a família ainda acredita que o pequeno esteja vivo. O último protesto aconteceu na última quarta-feira (10). A principal linha de investigação indica que a vítima se afogou, o que é contestado por familiares.

Com faixas, os parentes pedem que as autoridades peçam o depoimento da família de argentinos que foram vistos brincando com o menino próximo a barraca dos pais, além de quererem ter acesso às imagens e vídeos do menino à beira da água. "Liberem as câmeras, deixem eu saber o que aconteceu com meu filho Davi", dizia uma faixa feita pelos pais do menino.

A família também fez um apelo para pedestres e motoristas que passavam no local, pedindo para que ajudassem mandando pistas de Davi e buzinassem ao passar pela manifestação, ajudando a dar visibilidade ao caso. Um banhista que passava pelo local conversou com a Marize Araújo, mãe do menino, e ofereceu consolo no momento de desespero da mãe.

Neste sábado (13), as buscas do Corpo de Bombeiros por Edson Davi vão para o seu nono dia. Os militares utilizam drones, helicópteros, motos aquáticas e mergulhadores, além de fazerem rondas na areia.

Assim como o Corpo de Bombeiros, a DDPA continua com as buscas, com apoio do Serviço Aeropolicial (Saer/Core). A especializada destacou que todos os relatos de crianças semelhantes ao menino desaparecido estão sendo apurados, inclusive com a colaboração de policiais de outras unidades da federação.

Edson Davi usava uma camisa de manga térmica preta, vestia uma bermuda da mesma cor e estava descalço. O Disque Denúncia pede ajuda para localizar a criança e recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

Investigações

A especializada que investiga o caso descartou a possibilidade de sequestro. A hipótese havia sido levantada pela família, pois a última vez em que Edson Davi foi visto, na última quinta-feira (4), ele estava brincando próximo a barraca do pai com duas crianças e com um homem estrangeiro. Em determinado momento, Edson dos Santos Almeida, pai do menino, precisou desviar sua atenção para clientes e, ao observar seu filho, percebeu ele havia sumido, juntamente com a família de estrangeiros.

Agentes da DDPA analisaram câmeras de segurança da região e constataram que a família argentina deixou a praia sem o menino. O homem prestou depoimento nesta terça-feira (9) e destacou que apenas jogou bola com o menino e seus filhos e voltou para o hotel onde estava hospedado. Ele ainda acrescentou que não viu para onde a criança foi após a brincadeira.

No decorrer da investigação, a hipótese de afogamento foi ganhando mais força, através de gravações que mostram o menino próximo à água e relatos de testemunhas. Uma pessoa contou aos investigadores que viu o menino entrar no mar três vezes enquanto jogava futebol com outra criança e que o pai chegou a chamar sua atenção por isso.

Também em depoimento, um homem que trabalha na barraca da família destacou que pediu que a criança saísse do mar, pois estava revolto e com ondas grandes. Pouco antes do seu desaparecimento, o menino pediu uma prancha de bodyboard emprestada para um barraqueiro, que negou, também por conta das condições da água. Depois, Edson Davi seguiu em direção à barraca dos pais.