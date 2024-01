Suspeita foi localizada na entrada da comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/01/2024 11:42

Rio - Uma garota de programa foi presa, na noite desta sexta-feira (13), em Copacabana, na Zona Sul do Rio, suspeita de aplicar o golpe "Boa Noite, Cinderela" em turistas estrangeiros. Entre as vítimas estão três americanos, um italiano, um alemão, além de três brasileiros.



De acordo com a Polícia Civil, Carine Lemos Martins Sucupira já roubou aparelhos celulares, computadores, cartões e mais de R$ 10 mil das vítimas. Segundo as investigações, a mulher é conhecida por aplicar o golpe, em que a vítima é dopada para que não tenha meios de reação ao crime.



Em uma das ocasiões, em fevereiro do ano passado, o turista italiano foi drogada pela garota de programa e teve três telefones, documentos, perfumes e cartões roubados. A polícia informou que Carine tem oito anotações criminais, sendo cinco na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

Contra a mulher, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ela também responde por furto e estelionato. Os agentes da especializada localizaram Carina na entrada da comunidade Pavão Pavãozinho, em Copacabana. Após as formalidades legais, a suspeita será encaminhada ao sistema prisional e ficará á disposição da Justiça.