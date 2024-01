Porto da Pedra agitou Sapucaí durante ensaio técnico para Carnaval 2024 neste domingo (7) - Alexandre Macieira / Riotur

Publicado 14/01/2024 10:59

Rio - O prefeito Eduardo Paes determinou o cancelamento dos ensaio técnicos, na Marquês de Sapucaí, deste domingo (14) em função do temporal que atingiu a cidade nas últimas 24 horas. Através das redes sociais, Paes informou que pediu ao presidente da Riotur, Ronnie Costa, para que faça contato com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e cancele os desfiles. A Portela e Unidos da Tijuca iriam se apresentar.

"Pedi ao presidente da Riotur para que faça contato com a @LIESA_RJ determinando o cancelamento do ensaio técnico de hoje na Marques de Sapucaí", escreveu o prefeito.

"A Liga Independente das Escolas de Samba, através do Presidente Jorge Perlingeiro, informa que, devido às intensas chuvas que têm afetado a cidade do Rio de Janeiro, os ensaios técnicos das escolas de samba Unidos da Tijuca e Portela, originalmente programados para este domingo, serão adiados", diz trecho da nota da Liesa.



"Esta decisão é tomada com a máxima responsabilidade, visando a segurança de todos os envolvidos, incluindo participantes, equipe técnica e espectadores", finaliza o comunicado. Ainda não há informações sobre a nova data.

A Estação Primeira de Mangueira também suspendeu o ensaio de rua que aconteceria neste domingo (14). "Pensando na integridade física dos nossos componentes, a Estação Primeira informa que o ensaio que aconteceria neste domingo (14) está cancelado. Nos encontramos na próxima quinta-feira (18) na Avenida Estação Primeira de Mangueira a partir das 19h", escreveu a agremiação em comunicado publicado nas redes sociais.



A forte chuva que atingiu o Rio durante a noite deste sábado (13), provocou uma série de transtornos para a cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio, o município entrou no Estágio 4 às 2h45 deste domingo (14), por conta do elevado acúmulo de chuva nas últimas 24 horas. Segundo o COR, diversas ocorrências que impactam a rotina da cidade, principalmente na Zona Norte, estão em andamento.

As chuvas também afetaram o funcionamento dos transportes públicos. A estação Osvaldo Cruz da SuperVia está fechada para embarque e desembarque. A circulação de ônibus na cidade também foi afetada por conta do temporal. Segundo o RioÔnibus, as linhas 300, 362, 369, 378, 388, 392, 393, 394, 397, 665 é 771 são as mais prejudicadas devido ao transbordamento do rio Acari. "Os consórcios, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes, estão trabalhando para buscar soluções que viabilizem a operação dessas e de outras linhas, até que tudo retorne à normalidade", finalizada a nota.

No metrô, por conta do transbordamento do Rio Acari, o entorno das estações da Linha 2 foram afetadas. De acordo com a concessionária, o alto volume de água impossibilitou a abertura completa do sistema e as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto estão temporariamente fechadas. O MetrôRio informou que opera provisoriamente na linha 2 entre as estações Colégio e General Osório/Ipanema.

O município do Rio, segundo o Centro de Operações, está com 25 bolsões d'água, 17 pontos de alagamentos e cinco quedas de árvores. Segundo o COR, a Defesa Civil Municipal acionou 29 sirenes em 16 comunidades do Rio. Os sinais foram ouvidos a partir da 00h30, em função do elevado acumulado pluviométrico no período de uma hora.