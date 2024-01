Bombeiros seguem na busca por Édson Davi, de 6 anos, na praia da Barra - Armando Paiva / Agencia O Dia

Rio – A família de Edson Davi Silva Almeida, 6 anos, desaparecido há 13 dias, participará de uma reunião na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) nesta quinta-feira (18). No encontro, os parentes serão atualizações sobre o andamento das investigações. As buscas por Edson continuam nesta quarta-feira (17). O menino foi visto pela última vez no dia 4 de janeiro, por volta das 16h30, quando brincava perto da barraca dos pais no Posto 4, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, mergulhadores, motos aquáticas, botes salva-vidas e agentes atuam pela orla da praia. A principal linha de investigação da Polícia Civil continua sendo a de afogamento – versão contestada pela família.

No dia do desaparecimento, Edson Davi foi visto brincando com turistas argentinos. No entanto, imagens de câmeras de segurança mostram que os estrangeiros saíram da praia sem ele.

Outras imagens mostraram o menino brincando em trecho de cerca de 100 metros do calçadão da praia. Depois, ele conversou com um homem e voltou para a areia. De acordo com as investigações, Edson teria entrado ao menos três vezes na água antes de desaparecer, segundo uma testemunha. Em uma destas ocasiões, teria sido repreendido pelo pai.

Protesto

A família de Edson realizou, no último sábado (13), um protesto no Posto 4 da praia da Barra, onde ele foi visto pela última vez. Cartazes e faixas foram exibidos com pedidos para que as imagens das câmeras sejam liberadas, entre outras cobranças.

Edson Davi usava uma camisa de manga térmica preta, vestia uma bermuda da mesma cor e estava descalço quando desapareceu. O Disque Denúncia pede ajuda para localizar a criança e recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.