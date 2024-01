A Orquestra Maré do Amanhã foi fundada em 2010 e conta com mais de 4.000 estudantes - Marco Brendon / Orquestra Maré do Amanhã

Publicado 17/01/2024 12:25

Rio – Após um hiato de seis anos, a Orquestra Maré do Amanhã, projeto que ensina música clássica para crianças e adolescentes do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, se apresentará para o Papa Francisco, no Vaticano, na próxima quarta-feira (24).

O show será parte da segunda turnê do coletivo pela Europa, que começa na próxima segunda-feira (22), na Itália, e também fará passagens por Alemanha e Portugal. O grupo pretende utilizar a oportunidade para criar um núcleo em território português.

Vinícius Pereira tinha 19 anos e era um aluno da orquestra quando se apresentou para o Papa em 2017. Agora, com 25 anos, ele volta a tocar para o pontífice, mas desta vez como músico e professor. "É como o fechamento de um ciclo na minha vida. Espero que o Papa possa perceber o quanto evoluímos de lá para cá e que se emocione tanto quanto da primeira vez. É algo que jamais esquecerei."

O projeto Orquestra Maré do Amanhã foi criado em 2010 por Carlos Eduardo Prazeres. O coletivo começou com 26 alunos, mas já alcançou 4.000 estudantes pelo complexo, com um segundo núcleo criado no Pará.