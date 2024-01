Os alunos que se destacaram na Olimpíada Carioca de Matemática em 2021 e 2022 receberam os kits e passaportes para viagem à Disney - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Os alunos que se destacaram na Olimpíada Carioca de Matemática em 2021 e 2022 receberam os kits e passaportes para viagem à DisneyMarcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 17/01/2024 15:51

Rio – Os alunos que se destacaram nas duas primeiras edições da Olimpíada Carioca de Matemática, realizadas em 2021 e 2022, ganharam uma viagem à Disney e à Nasa, na Flórida (EUA). Os passaportes e kits foram entregues nesta quarta-feira (17) pelo prefeito Eduardo Paes e o secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

Ao todo, 141 alunos – 72 meninos e 69 meninas – ganharam o passeio de experiência pedagógica e exploração científica. Cada estudante recebeu US$ 500 para compras. O embarque será nos dias 26 e 27 de janeiro.

Caio Lourenço Vieira, de 15 anos, aluno da Escola Municipal Pastor Miranda Pinto, no Cachambi, Zona Norte do Rio, fala da expectativa para a viagem. "A visita à Nasa pode me dar uma visão mais ampla do que eu preciso aprender para atingir os meus objetivos lá na frente, porque eu quero me graduar em Ciência da Computação", disse.

A Olimpíada Carioca de Matemática é organizada pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), para alunos matriculados na rede municipal do 2º ao 9º ano, Carioca I e II, e Travessia. Ela foi criada em 2021.

Chave simbólica da Universidade de Matemática é entregue

O presidente do Impa, Marcelo Viana, esteve presente no evento. Ele recebeu, simbolicamente, a chave da primeira Universidade de Matemática (Impa Tech) na cidade, que está em construção na Zona Portuária.

O Impa Tech terá cursos de ciência da computação, matemática, física e ciência de dados. Os jovens são selecionados pelo seu desempenho em Olimpíadas do Conhecimento e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas começam já este ano.

"Queremos que o aluno vá para a escola municipal e aprenda matemática e tecnologia, dispute a Olimpíada Carioca de Matemática e depois estude na faculdade do Impa Tech ou em alguma universidade pública", afirmou o prefeito Eduardo Paes.