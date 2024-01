Iniciativa pretende garantir a matrícula de crianças de até três anos em creches públicas do Rio - Divulgação

Iniciativa pretende garantir a matrícula de crianças de até três anos em creches públicas do RioDivulgação

Publicado 18/01/2024 11:37 | Atualizado 18/01/2024 11:44

Rio - A Defensoria Pública (DPRJ) abriu as inscrições para o "Mutirão de Vaga em Creche 2024", nesta quarta-feira (17). Segundo a DPRJ, a iniciativa busca garantir a matrícula de crianças de até três anos na rede pública do município. O atendimento será realizado até março, com data e hora marcada. Ao todo, serão feitos 144 agendamentos por dia.





A cada ano, a DPRJ recebe uma grande quantidade de solicitações relativas à dificuldade de matrícula em creches públicas. De acordo com a instituição, o mutirão pretende dar agilidade aos atendimentos, cobrando judicialmente o que é direito das crianças e obrigação constitucional do Estado.



De janeiro a dezembro de 2023, o Núcleo de Primeiro Atendimento de Família de Jacarepaguá registrou 559 solicitações para o bairro, 201 para Campo Grande, Santa Cruz, Bangu e Guaratiba, na Zona Oeste, além de 475 para as demais regiões da capital. No mesmo ano, o mutirão contemplou mais de 700 famílias que buscavam vagas. A maioria dos casos foi resolvido extrajudicialmente e 329 viraram ações na Justiça. O mutirão contempla, principalmente, a Zona Oeste, onde existe o maior déficit de vagas em creches públicas. Para se inscrever, mães, pais e responsáveis devem entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC) pelo telefone 129, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Outra opção é fazer o agendamento online por aqui ou pelo aplicativo Defensoria RJ.A cada ano, a DPRJ recebe uma grande quantidade de solicitações relativas à dificuldade de matrícula em creches públicas. De acordo com a instituição, o mutirão pretende dar agilidade aos atendimentos, cobrando judicialmente o que é direito das crianças e obrigação constitucional do Estado.De janeiro a dezembro de 2023, o Núcleo de Primeiro Atendimento de Família de Jacarepaguá registrou 559 solicitações para o bairro, 201 para Campo Grande, Santa Cruz, Bangu e Guaratiba, na Zona Oeste, além de 475 para as demais regiões da capital. No mesmo ano, o mutirão contemplou mais de 700 famílias que buscavam vagas. A maioria dos casos foi resolvido extrajudicialmente e 329 viraram ações na Justiça.

Também em 2023, a Defensoria realizou uma pesquisa com 256 pessoas e mapeou o perfil de quem busca essas vagas: a maioria são mulheres (87,9%), solteiras (70,3%), entre 20 e 39 anos, que precisam resolver sozinhas o que fazer com seus filhos, para conseguir trabalhar - 62,2% informaram já ter perdido o emprego por não encontrar vaga nas creches.

O estudo ainda mostrou que 70% das mães disseram ser as únicas responsáveis pelos filhos, enquanto 10,3% dos pais fizeram a mesma afirmação. A maioria das pessoas que responderam a pesquisa se considera negra ou parda (75%) e tem ensino médio incompleto (16,1%).



Veja as datas e locais dos mutirões



27 de janeiro - exclusiva para moradores de Jacarepaguá, na sede dos Núcleos de Primeiro Atendimento de Jacarepaguá



3 de fevereiro - exclusiva para moradores de Campo Grande e Santa Cruz, na sede de Campo Grande



24 de fevereiro - exclusiva para moradores de Jacarepaguá e Bangu, na sede dos Núcleos de Primeiro Atendimento de Jacarepaguá



2 de março - exclusiva para moradores de Jacarepaguá e Bangu, na sede dos Núcleos de Primeiro Atendimento de Jacarepaguá



9 de março - para moradores dos demais bairros da Capital, na sede Menezes Côrtes (13º andar), no Centro