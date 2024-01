Rui Motta morre aos 72 anos no Rio - Reprodução Internet

Rui Motta morre aos 72 anos no RioReprodução Internet

Publicado 18/01/2024 10:19 | Atualizado 18/01/2024 10:33

Rio - O músico Rui Motta, ex-baterista dos Mutantes, morreu aos 72 anos nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do artista no Instagram. "Com pesar, informamos que depois de muita luta, Rui Motta foi ao encontro do nosso Senhor. Descanse em paz", diz apenas a mensagem.

O velório de Rui Motta começou por volta das 10h desta quinta-feira, no Cemitério São João Batista, em Botafogo na Zona Sul do Rio. O sepultamento acontecerá no mesmo local, às 13h30.

Rui Motta ganhou destaque no cenário musical ao tocar com grandes nomes da música brasileira, como Os Mutantes, Zé Ramalho, Ney Matogrosso, Marina Lime e Erasmo Carlos. O músico começou a tocar aos 13 anos e, aos 15, já se apresentava em programas de rádio dos anos 1960. Em 1973, aos 20 anos, se juntou aos Mutantes, na fase pós-tropicalista da banda.

Desde 2020, Rui vinha se dedicando à escola de música que fundou no Rio.