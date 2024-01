Jovem chegou a mandar foto machucado e amordaçado para convencer a família - Reprodução

Jovem chegou a mandar foto machucado e amordaçado para convencer a família Reprodução

Publicado 18/01/2024 08:50 | Atualizado 18/01/2024 08:56

Rio - Deyverson Santos, de 25 anos, foi preso, na madrugada desta quarta-feira (17), após forjar o próprio sequestro. Segundo a polícia, o rapaz simulou um falso cativeiro no Complexo do Alemão, na Zona Norte, negociou a libertação e exigiu pagamento de R$ 100 mil. O crime foi motivado após ele contrair dívidas com apostas esportivas.

A Delegacia Antissequestro (DAS) informou que o jovem trabalha como vendedor na loja do sogro, em Ramos, e tinha acesso à conta da empresa. Segundo as investigações, ele retirou o dinheiro para jogar em sites de aposta. Então, fingiu o sequestro para conseguir recuperar o valor perdido nas 'bets' e cobrir o prejuízo.



De acordo com as investigações, o jovem ainda pagou R$ 100 a um homem em situação de rua, identificado como Jean Tavolaro dos Santos, para agredi-lo, com o intuito de convencer a família a pagar o valor. No entanto, os parentes do rapaz procuraram a polícia. Em seguida, ele diminuiu o valor da liberação para R$ 40 mil e chegou a enviar para os parentes fotos e vídeos em que aparece machucado e amordaçado.

Jovem forjou o próprio sequestrou e chegou a enviar um vídeo machucado e amordaçado para convencer a família.



Créditos: Reprodução#ODia pic.twitter.com/8SixSH65ua — Jornal O Dia (@jornalodia) January 18, 2024

Segundo a polícia, após perceber que o plano não daria certo e que nenhum valor seria depositado, Deyverson disse aos familiares que tinha conseguido uma liberação do chefe dos sequestradores. Os policiais foram até a comunidade e, após trabalho de inteligência, identificaram o local onde o comparsa dele moraria. Em sede policial, Deyverson decidiu acabar com falso sequestro e confessou. Ele foi preso em flagrante pelo crime de estelionato.