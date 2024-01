Previsão para essa quinta é de céu parcialmente nublado e nublado - Pedro Ivo / Agência O Dia

Previsão para essa quinta é de céu parcialmente nublado e nubladoPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 18/01/2024 09:35 | Atualizado 18/01/2024 11:55

Rio - Em mais um dia de calor intenso, a chuva deve voltar a aparecer nesta quinta-feira (18), no Rio, segundo a previsão. A partir da tarde são esperadas pancadas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado, ocasionalmente forte.



Segundo o Sistema Alerta Rio, áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera, juntamente com o calor e a alta umidade, influenciarão o tempo na cidade. Os termômetros devem variar entre 40°C e 23°C.

Apesar do tempo um pouco nublado, cariocas e turistas aproveitaram a manhã quente na praia. Confira algumas imagens.

Nesta sexta (19), a formação de um sistema de baixa pressão no oceano deixará o tempo instável. O tempo deve se manter com altas temperaturas e pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, acompanhadas de raios. A máxima prevista para esta sexta é de 41°C e a mínima de 23°C.Já durante o final de semana o clima será influenciado por instabilidades associadas ao deslocamento deste sistema de baixa pressão no oceano. Há previsão de chuva moderada a forte, acompanhada de raios, já a partir da manhã de sábado (20). A temperatura deve ser mais amena em relação aos dias anteriores, com máxima de 37°C e mínima de 22°C.No domingo (21), a chuva vai perder intensidade a partir da tarde. Porém, segundo o Sistema Alerta Rio, ainda contribuirá para acumulados pluviométricos elevados em 24h. A quantidade poderá passar de 40 mm/h e 150 mm/24h em pelo menos um ponto da cidade. As temperaturas vão seguir em declínio, variando entre 28°C e 19°C.Nesta quarta-feira (17) a Zona Oeste bateu mais um recorde de temperatura e sensação térmica. Às 11h30, a estação meteorológica de Guaratiba registrou 41,8°C. Pouco depois, às 11h45, o mesmo local marcou sensação térmica de 59,5°C.De acordo com o Sistema Alerta Rio, essa foi a maior temperatura marcada pelo órgão em 2024. O Centro de Operações Rio (COR) explicou que a cidade sente os reflexos de uma massa de ar quente com atuação do El Niño, fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico. O COR também destacou que o bairro de Guaratiba fica em uma região muito úmida, próxima do oceano e que recebe influência de ventos quentes pela manhã.Para se proteger do calor intenso, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda manter-se bastante hidratado, evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h, utilizar protetor solar e vestir roupas leves.