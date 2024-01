Incêndio, na madrugada desta quinta-feira (18), destruiu casa de festas na Praça da Bandeira - Cleber Mendes / Agência O Dia

Rio - Uma casa de festas infantil na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio, pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (18). As chamas, que destruíram completamente o espaço, se espalharam por postes no entorno do local, na Rua do Matoso. De acordo com os Bombeiros (CBMERJ), não houve vítimas. A causa do incêndio está sendo investigada.

Ainda segundo o CBMERJ, equipes do quartel de Vila Isabel foram acionadas às 1h44 para conter as chamas. Com apoio dos quartéis da Tijuca, da Central e do Centro de Suprimento e Manutenção (CSM), só conseguiram apagar o incêndio às 5h57. Agentes da CET-Rio também estiveram no local para controlar o trânsito.

Funcionários da Light estão desde a manhã trabalhando nos postes atingidos pelas labaredas. Segundo a companhia, não há informações sobre problemas na distribuição de energia da região.

Após susto, o recomeço

Para tentar recomeçar, os donos da casa de festas Salagadum, que tem mais de 20 anos de funcionamento, criaram uma "vaquinha" virtual para arrecadar fundos com o objetivo de reerguer o local, que é a única fonte de renda da família.