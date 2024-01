Queimados entrou em situação de emergência por causa das chuvas do último fim de semana - Reprodução

Queimados entrou em situação de emergência por causa das chuvas do último fim de semanaReprodução

Publicado 18/01/2024 12:00

Brasília - A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência no município de Queimados, na Baixada Fluminense, em razão das chuvas intensas na região. A Portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 18.

Em decorrência das fortes chuvas registradas no Estado, vários municípios decretaram estado de emergência e já tiveram a situação reconhecida pelo governo federal, o que agiliza e favorece o recebimento de ajuda emergencial.

Desde o início desta semana, tiveram a situação de emergência reconhecida a capital, Rio de Janeiro, as cidades de Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João do Meriti, Duque de Caxias, Mesquita e Nilópolis.