Caixas de doação foram colocadas em seis estaçõesDivulgação / MetrôRio

Publicado 18/01/2024 10:34 | Atualizado 18/01/2024 12:49

Rio - Seis estações de metrô começaram a receber donativos para ajudar às vítimas das chuvas que atingiram a Zona Norte do Rio e a Baixada, no último final de semana. A iniciativa faz parte de uma campanha da ONG RioSolidario , que está recolhendo alimentos não-perecíveis, material de limpeza e higiene pessoal para ajudar os moradores dessas regiões.Os interessados podem deixar sua doação em uma das caixas coletoras, que estão localizadas próximo à sala da segurança e identificada com o nome da ONG, em cada uma das estações participantes: Pavuna, Cidade Nova, Carioca, Largo do Machado, Botafogo e Jardim Oceânico.A campanha, que começou nesta quinta-feira (18), aceita escova e pasta de dentes, sabonete, shampoo, fraldas infantis ou geriátricas, absorventes higiênicos, cloro, álcool, sabão em pó, vassoura, rodo e pano de chão, além dos alimentos.A iniciativa vai até o dia 16 de fevereiro e está disponível durante todo o horário de funcionamento do MetrôRio: de segunda a sábado, das 5h à meia-noite, e aos domingos e feriados, das 7h às 23h.Quem quiser ainda pode colaborar via PIX, através do CNPJ 00517666000111. Todo material arrecadado será recolhido e distribuído pela ONG.