Postos de atendimento do Centro começam a funcionar no sábado (20) - Edu Kapps / SMS

Publicado 18/01/2024 12:24

Rio - O Carnaval do Rio contará com quatros postos de atendimento médico, instalados em áreas de maior concentração de foliões, no Centro e na Zona Sul. Os espaços começarão a funcionar neste fim de semana (20 e 21), quando desfilam os dois primeiros megablocos da temporada: Carrossel de Emoções e o Chá de Alice, ambos na região central.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), juntas as estruturas vão contar com 16 leitos, sendo quatro de atendimento avançado e mais 20 poltronas de hidratação. Os casos mais graves devem ser transferidos para UPAs e hospitais da rede com auxílio de ambulâncias.



O objetivo é atender ao público de 47 blocos que passam pelo Centro, Copacabana e Ipanema ou por bairros próximos, como Leme, Lagoa e Leblon. Ao todo 200 profissionais devem trabalhar durante a festa.



Confira o endereço e as datas de funcionamento dos postos:



Centro - Praça Ana Amélia e Largo da Carioca: 20, 21, 27 e 28 de janeiro. E 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de fevereiro.

Ipanema - Praça Nossa Senhora da Paz: 27 e 28 de janeiro. E 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 e 18 de fevereiro.



Copacabana - Praça do Lido: 10, 13 e 17 de fevereiro.