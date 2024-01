Norma de Morais viralizou ao salvar cãozinho durante enchente no Jardim América - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 18/01/2024 10:04

Rio - Uma vaquinha online já arrecadou mais de R$ 115 mil para ajudar uma idosa que viralizou nas redes sociais, ao salvar seu cachorrinho durante o temporal que atingiu o Rio, no último fim de semana. Norma de Morais, de 70 anos, teve a casa, no Jardim América, Zona Norte, totalmente alagada e perdeu móveis, eletrodomésticos, além dos medicamentos que toma para hipertensão, diabetes e visão, que está comprometida.

A campanha foi iniciada na terça-feira (17) pela Razões Para Acreditar. Segundo a página, Norma assistia televisão, quando percebeu que sua casa começou a ficar alagada. O cãozinho dela quase se afogou e, mesmo com água batendo na altura dos ombros, a idosa conseguiu nadar e colocar o animal em cima de uma estante. Como perdeu tudo, Norma vem dormindo em um sofá encharcado e contando com doações para comer e beber água.

De acordo com informações da página da vaquinha, alimentos foram comprados para a idosa e uma moradia provisória será providenciada. Até a manhã desta quinta-feira (18), já haviam sido doados R$ 115.387,32 e a expectativa é arrecadar R$ 120 mil, o que representa 96% da meta em pouco mais de 24 horas. Os interessados em ajudar Norma e a família devem acessar o site voaa.me/dona-norma-enchente. e podem oferecer qualquer valor.

Temporal deixou 12 mortos

Saiba quem são os 12 mortos

- André Cardoso de Aguiar (52 anos) foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Marli Zeferino Alves (77 anos): vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari, na Zona Norte do Rio.



- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Terezinha do Carmo Cassimiro (55 anos): vítima de soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte.



- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Homem identificado apenas como Geraldo (aproximadamente 59 anos): morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.