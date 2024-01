Rio de Janeiro

Bombeiros chegam ao quinto dia de buscas por dois desaparecidos durante temporal

Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, foi vista pela última vez na noite do último sábado (13) em Belford Roxo; já Jackson Pinheiro da Silva, 49, sumiu após ser levado por uma correnteza no Complexo do Chapadão