Estrada Capitão Campos, na comunidade Agrícola, Alto da Boa VistaReprodução / Google Maps

Publicado 18/01/2024 13:06 | Atualizado 18/01/2024 17:28

Rio – Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na manhã desta quinta-feira (18), em uma casa na Estrada Capitão Campos, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio. Ela foi esfaqueada pelo ex-companheiro, que fugiu e não foi localizado.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Seu estado de saúde é estável.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso, registrado na 19ª DP (Tijuca).