Rua Grauben Barbosa, no Méier, Zona Norte do Rio - Reprodução / Google Maps

Publicado 18/01/2024 17:42

Rio – Uma ação fiscalizatória realizada por policiais civis da Delegacia do Consumidor prendeu o gerente de um restaurante e interditou o estabelecimento na Rua Grauben Barbosa, no Méier, Zona Norte, nesta quarta-feira (17). No local, alimentos sem condições de higiene eram armazenados.

O gerente foi preso em flagrante com base na Lei dos Crimes Contra as Relações de Consumo. A pena varia de 2 a 5 anos de detenção.

Ao todo, 100kg de alimentos impróprios ao consumo foram descartados. Agentes também encontraram produtos com a data de validade vencida e que desrespeitavam normas para armazenagem e acondicionamento.