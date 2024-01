Lucas Bianchini Nunes Borges foi preso nesta quarta-feira - Reprodução

Publicado 18/01/2024 17:22 | Atualizado 18/01/2024 17:24

Rio - O suspeito preso nesta quarta-feira (17) por envolvimento no sequestro do adolescente Paulo Victor Vieira de Souza, de 16 anos, já havia sido preso em outras duas ocasiões. Lucas Bianchini Nunes Borges, de 26, responde por associação criminosa e desobediência.

Em 2019, Lucas e outras 28 pessoas organizaram uma invasão ao Estádio Maracanã, na Zona Norte do Rio, por meio de uma rede social. O grupo, que contava com membros de torcidas organizadas, tentou invadir um jogo entre Flamengo e Grêmio, válido pela Copa Libertadores. Lucas foi preso no dia anterior à partida e solto após quatro dias para responder o processo em liberdade.

Já em 2022, ele foi detido em flagrante por desobediência e encaminhado à 22ª DP (Penha). No momento, o processo está suspenso temporariamente.

Enquanto respondia pelo crime, Lucas alegou trabalhar como motoboy. A moto dele foi um dos pontos que ajudou na prisão pelo envolvimento no sequestro do adolescente. Nas redes sociais, ele publicou imagens com o veículo, que é semelhante ao flagrado pelas câmeras de segurança durante o crime. Nesta quarta-feira (17), o suspeito foi detido por agentes do 16º BPM (Olaria) em Brás de Pina.

Paulo Vitor está desaparecido desde domingo (14), quando foi capturado por criminosos no momento em que soltava pipa com os amigos na estação de trem Brás de Pina . Imagens de câmeras de segurança filmaram os criminosos se aproximando e cercando o jovem, que é colocado na garupa de uma das duas motos usadas pelos bandido armados. Enquanto um homem dirige, outro sequestrador segura o pescoço da vítima e aponta uma arma na altura de sua cintura.

Além de Paulo Victor, outras duas pessoas foram sequestradas, em um período de 10 dias, nas proximidades da favela do Quitungo. A suspeita da Polícia Civil é de que o mesmo grupo criminoso da comunidade seja responsável pelos desaparecimentos. Além do adolescente, também foram sequestrados o entregador Wagner Motta Neves, de 33 anos, em 4 de janeiro, e Wagner Santana Vieira, de 36 anos, em 8 do mesmo mês, quando visitava familiares no bairro.

No último dia 10, o corpo de Wagner foi encontrado por policiais militares, às margens de um rio, na localidade do Cantinho da Ponte, na Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A identificação da vítima foi confirmada nesta terça-feira (16).

De acordo com o delegado titular da 38ª DP, Flávio Rodrigues, a principal linha de investigação é de que eles tenham sido levados pelos bandidos devido a um acerto de contas de grupos criminosos, porque as vítimas moravam ou integravam o tráfico de drogas de favelas dominadas por facções rivais. No entanto, não há confirmação de que elas tenham envolvimento com o crime organizado. Atualmente, a comunidade do Quitungo é controlada pelo Comando Vermelho.