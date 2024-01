A Fundação Cecierj ressalta que os cursos e alunos da unidade não foram afetados devido ao recesso escolar - Armando Paiva

A Fundação Cecierj ressalta que os cursos e alunos da unidade não foram afetados devido ao recesso escolar Armando Paiva

Publicado 18/01/2024 17:40 | Atualizado 18/01/2024 20:02

Rio - A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, informou que, na noite do último sábado (13), as fortes chuvas que atingiram o estado inundaram as instalações do Polo Cederj de Belford Roxo, no bairro de São Bernardo. O local opera como um centro de apoio presencial para cursos de ensino superior a distância, oferecidos pelas instituições que compõem o Consórcio Cederj. Os prejuízos causados pelo temporal ainda estão sendo levantados e alguns livros foram perdidos.



A unidade Cederj de Belford Roxo está passando por limpeza e reparos desde segunda (15). Exemplares do material didático, móveis e outros objetos em bom estado estão sendo levados para o segundo andar, onde, após uma série de obras, o Polo passará a funcionar. A Cecierj ressalta que os cursos e alunos da unidade não foram afetados devido ao período de recesso escolar.



Chuvas trouxeram destruição e mortes no estado



No último fim de semana, fortes chuvas atingiram o Rio de Janeiro deixando 12 mortos, dois desaparecidos e muita destruição. Na segunda-feira (15) foi declarado estado de emergência na capital e nos municípios de Belford Roxo, Nova Iguaçu e São João de Meriti.



Em Belford Roxo, os moradores enfrentaram os graves efeitos das chuvas, com 348 pessoas desalojadas, inundações, ruas alagadas e destroços de móveis e utensílios domésticos pelas calçadas. Neste cenário desafiador, os moradores aguardam em filas para se cadastrar nos programas governamentais e receber auxílio.



Nesta quarta-feira (17), o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, se encontrou em Brasília com o presidente Lula, apresentando um mapa fotográfico da devastação causada pelas recentes chuvas no município. Diante dos estragos, o presidente garantiu que Belford Roxo e outros municípios impactados receberão assistência em diversas frentes por parte do governo federal.