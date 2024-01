Pedra despenca de encosta e atinge duas casas na comunidade da Coréia, em Mesquita, Baixada Fluminense - Reprodução / Internet

Pedra despenca de encosta e atinge duas casas na comunidade da Coréia, em Mesquita, Baixada FluminenseReprodução / Internet

Publicado 22/01/2024 15:25

Rio - Moradores de Mesquita, na Baixada Fluminense, sofrem com deslizamentos e enxurradas desde que o estado do Rio foi atingido pelas fortes chuvas . Uma pedra acertou duas casas, ao despencar de uma encosta, na comunidade da Coréia, no último dia 13 de janeiro.

O acidente por pouco não matou as famílias que viviam nas residências. De acordo com relatos dos moradores, a pedra destruiu uma casa onde moravam quatro pessoas, que conseguiram escapar e tiveram ferimentos leves. A outra residência atingida moravam duas pessoas, que também conseguiram fugir.

Segundo a proprietária de um dos imóveis, a dona de casa Rosa Maria da Silva, ela perdeu eletrodomésticos e está vivendo de favor na casa de um amigo. Moradores ainda têm medo de que outras pedras possam despencar na região.

A Defesa Civil do município foi acionada e tenta realizar a retirada do rochedo para que as pessoas possam retornar às residências. Ao todo, foram interditadas quatro casas que estão em locais considerado de risco. Procurado, o órgão ainda não detalhou a situação do local atualmente. O espaço segue aberto para manifestação.