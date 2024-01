Caminhão do Exército enguiçou na altura do Hospital do Fundão, no sentido Baixada Fluminense - Reprodução / TV Globo

Publicado 25/01/2024 09:51 | Atualizado 25/01/2024 12:59

Rio - Um caminhão do Exército enguiçou, na manhã desta quinta-feira (25), e provocou transtornos no trânsito da Linha Vermelha, na altura do Hospital do Fundão, na Zona Norte, no sentido Baixada Fluminense. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o veículo ficou no local por mais de três horas.

Por volta das 8h, o caminhão, que fazia parte de um comboio com outros três veículos, ocupou uma faixa da Linha Vermelha. Houve retenções no sentido Centro, entre o aeroporto internacional, na Zona Norte, e o Caju, na Zona Portuária. Por isso, o COR recomendou que a Avenida Brasil fosse uma rota alternativa.

Os motorista que passaram pela Linha Vermelha, uma das principais vias expressas da cidade, enfrentaram um intenso engarrafamento.

Procurado, o Exército Brasileiro informou que "uma viatura do Estabelecimento Central de Transporte (ECT), sofreu uma pane mecânica, durante o deslocamento para Porto Velho, em Rondônia". Após o incidente, uma equipe de manutenção foi acionada e removeu o caminhão do local.