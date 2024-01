Desde outubro de 2023, mais de 300 mil pessoas visitaram a exposição 'Tesouros Ancestrais do Peru' - Manuella Viégas / Agência O Dia

Desde outubro de 2023, mais de 300 mil pessoas visitaram a exposição 'Tesouros Ancestrais do Peru'Manuella Viégas / Agência O Dia

Publicado 25/01/2024 12:35 | Atualizado 25/01/2024 12:44

Rio - Desde outubro do ano passado, mais de 300 mil pessoas já passaram pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro do Rio, para visitar a exposição "Tesouros Ancestrais do Peru" . Em cartaz até o dia 5 de fevereiro, a mostra reúne 162 peças em cerâmica, cobre, ouro e prata, que proporcionam um passeio pelas antigas civilizações andinas, do Império Inca.

Reconhecido como patrimônio pelo Ministério da Cultura do Peru, o conjunto raro de objetos descobertos em expedições arqueológicas pertence à Fundação Mujica Gallo e faz parte do catálogo do Museo Oro del Perú y Armas del Mundo. Com curadoria de Patricia Arana e Rodolfo de Athayde, a exposição do CCBB é dividida em cinco blocos temáticos: Linha do tempo, Mineração, Divindades e Rituais, Cerâmica e Têxteis e Colonização, apresentando ao público um dos mais importantes acervos da história das civilizações.

fotogaleria

As peças em exibição foram produzidas entre 900 a.C e 1600 d.C. Traços culturais dos povos andinos são revelados em utensílios, como depiladores, bolsas, penachos, máscaras funerárias e coroas feitas de ouro. Há também blocos dedicados à cerâmica e aos objetos têxteis. No catálogo, há ainda cinco Tumis, que são espécies de facas ornamentais usadas durante cerimônias de sacrifícios de animais e humanos.

Também conhecido como "Tahuantinsuyo", na língua quechua, ou "Terra de Quatro Regiões", o Império Inca foi a maior e mais importante reunião de culturas da América antiga. Com base em Cusco, sede política do Peru, o império era formado por diversos povos e atingiu, no auge, cerca de 12 milhões de habitantes. Politeístas, os incas conseguiram, entre 1438 e 1532, unificar sociedades da região costeira do Oceano Pacífico e da Cordilheira dos Andes.



Espalhados por um território estimado em 4 mil quilômetros, que ia do sul da Colômbia até partes do Chile e da Argentina, passando por todo o Equador, Peru e Bolívia, os povos da região tinham em comum o domínio de técnicas sofisticadas de administração, mineração, irrigação, agricultura, cerâmica, produção têxtil e arquitetura.

Serviço