As equipes permanecem no Rio, pelo menos, até março quando será empossada uma nova equipe no Ministério da Justiça. Nessa mudança, o atual ministro sairá do comando da pasta para assumir uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal (STF).

Força Nacional chegou ao Rio no dia 17 de outubro, após um pedido do governador do estado, Cláudio Castro. Um dos fatores que motivou a liberação dos agentes foi uma investigação da Polícia Civil que revelou o treinamento armado, com táticas de guerra, de criminosos no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Ao todo, o efetivo que reforça o policiamento nas rodovias federais é de 545 agentes, sendo 240 da Polícia Rodoviária Federal, e 305 da Força Nacional. Além dos homens da Força Nacional, o Ministério da Segurança destinou R$ 247 milhões como investimento para a segurança do Rio e 50 viaturas da Força Nacional.

Entenda o que é a Força Nacional

A Força Nacional é um Programa de Cooperação Federativa do Governo Federal gerida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A finalidade do programa é a preservação da ordem pública, a segurança de pessoas e de patrimônio e atuação em emergências e calamidades públicas. A Força Nacional não faz parte das Forças Armadas e é composta por policiais militares, corpos de bombeiros, policiais civis e profissionais de perícia.

A Força Nacional pode ser empregada em qualquer parte do território nacional mediante autorização do Ministério da Justiça. Ela atua de acordo com as solicitações dos governadores de estado ou dos ministros de estado para apoiar um ente estadual ou um ente federal. Todos os operadores passam por um treinamento e capacitação chamado Instrução de Nivelamento de Conhecimento.