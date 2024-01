Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

Publicado 29/01/2024 13:37 | Atualizado 29/01/2024 15:26

Rio - Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (29) na Rua Caliandra, em Anchieta, na Zona Norte. O suspeito foi preso logo após o crime depois de sofrer um acidente de trânsito.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41ºBPM (Irajá) foram acionados para o local, onde encontraram a vítima. Imagens registraram que a região estava bastante movimentada na hora em que o suspeito passou atirando na direção do homem, ainda não foi identificado. A área foi isolada para a perícia.



Em seguida, os policiais foram informados de que o suspeito teria sofrido acidente de trânsito na Estrada Marechal Alencastro, e estaria recebendo atendimento médico no Hospital Albert Schweitzer. Os agentes foram à unidade de saúde e o localizaram.



No veículo envolvido no acidente, uma arma foi localizada. O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).