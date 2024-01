Jovem chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Rocha Faria, mas não resistiu - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 30/01/2024 08:03

Rio - Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na Estrada do Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, a jovem tentava retirar um fio que estava atrapalhando a passagem quando foi eletrocutada. O acidente ocorreu no último sábado (27).

Bombeiros do Quartel de Guaratiba foram acionados às 11h56 para atender a ocorrência. A adolescente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, com quadro considerado grave e parada cardiorrespiratória. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a jovem não resistiu e morreu na manhã de domingo (28).

Testemunhas contaram que um fio de alta tensão ficou caído na rua depois de um acidente de trânsito na via. A menina tentava retirá-lo para liberar a passagem quando recebeu a descarga elétrica. O corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o enterro da jovem.