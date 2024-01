Na ação, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 e um rádio comunicador - Divulgação

Publicado 30/01/2024 08:16 | Atualizado 30/01/2024 08:46

Rio - Um suspeito foi baleado durante uma operação da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (30) na comunidade do Quitungo, na Zona Norte. Na ação, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 e um rádio comunicador.



Segundo a corporação, equipes do 16º BPM (Olaria) realizam uma operação para reprimir o crime organizado também nas comunidades da Tinta e da Guaporé, ambas Zona Norte. Durante as ações, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve confronto. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, tiros foram registrados na região por volta das 1h.



O suspeito atingido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. A ocorrência foi apresentada na 38ª DP (Brás de Pina).



Operação na Cidade de Deus



Policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) realizam, desde as primeiras horas da manhã, uma operação na comunidade da Cidade de Deus. Até o momento, não há registro de presos ou apreensões.

Sequestros em Quitungo

A comunidade do Quitungo é comandada pela facção do Comando Vermelho e registrou três sequestros em 10 dias. A suspeita da Polícia Civil é de que o mesmo grupo criminoso seja responsável pelos desaparecimentos.

Até o momento, um adolescente de 16 anos, o entregador Wagner Motta Neves, de 33 anos, e Wagner Santana Vieira, de 36 anos, foram sequestrados na região. No último dia 10, o corpo do segundo foi encontrado por policiais militares, às margens de um rio, na localidade do Cantinho da Ponte, na Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A identificação da vítima foi confirmada seis dias depois.

Os sequestros são apurados pela 38ª DP (Brás de Pina) e, de acordo com o delegado titular, Flávio Rodrigues, a principal linha de investigação é de que eles tenham sido levados pelos bandidos devido a um acerto de contas de grupos criminosos, porque as vítimas moravam ou integravam o tráfico de drogas de favelas dominadas por facções rivais. Entretanto, não há confirmação de que elas tenham envolvimento com o crime organizado.