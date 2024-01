Publicado 30/01/2024 00:40

Após reação negativa do mercado, Lula desistiu de colocar Mantega no comando da Vale. Governo, porém, ainda deverá ter influência na escolha do novo presidente. Tendência é que conselho de administração da empresa opte por nome com bom trânsito político.

Governo federal teve déficit recorde em dezembro. Diferença entre receitas e despesas ficou negativa em R$ 116,147 bi, pior desempenho para o mês na série histórica do Tesouro, iniciada em 1997. Cedo ou tarde, irresponsabilidade fiscal cobrará seu preço.