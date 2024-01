Incêndios causaram transtornos para a população na volta para casa - Reprodução/Redes Sociais

Incêndios causaram transtornos para a população na volta para casaReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/01/2024 07:40

Rio - Os ônibus voltaram a circular normalmente, na manhã desta terça-feira (30), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na tarde de segunda-feira (29), a operação de diversas linhas foi interrompida por medida de segurança, depois que criminosos atearam fogo em dois coletivos, na Avenida Presidente Kennedy , próximo à comunidade do Barro Vermelho. Os ataques causaram transtornos na volta para casa de quem dependia do transporte público e trânsito intenso. O policiamento segue reforçado na região.

Por conta dos incêndios, o Terminal Rodoviário de Duque de Caxias ficou lotado e sem ônibus, já que muitas empresas recolheram suas frotas. Somente a Transporte Flores teve o itinerário de quatro linhas, que circulam entre o município e Nova Iguaçu, afetado. Os coletivos queimados seriam novos e da empresa Santo Antônio. A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) repudiou a ação criminosa e pediu a colaboração da população para localizar os envolvidos.

De acordo com a Polícia Militar, os ataques aconteceram depois que um veículo blindado da corporação sofreu uma falha mecânica durante um patrulhamento. Informações de inteligência apontaram que os bandidos incendiaram os ônibus na tentativa de fechar os acessos ao Barro Vermelho. Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), por volta das 15h55, foram registrados disparos na proximidade da comunidade, mas a PM afirmou que não houve confronto com os criminosos.

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.