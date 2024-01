Nesta quarta mulheres recebem orientação sobre combate à violência - Divulgação / MetrôRio

Publicado 30/01/2024 10:25

Rio - Em mais uma etapa do programa Empoderadas, em parceria com o MetrôRio, as mulheres vão poder participar de uma ação de combate à violência, nesta quarta-feira (31), entre as estações Central do Brasil e Carioca. Durante a campanha, que acontecerá de 8h às 12h e de 14h30 às 17h30, nos vagões femininos e plataformas, as clientes vão receber orientações e tirar dúvidas sobre como denunciar casos de abuso.

De acordo com a concessionária, a iniciativa faz parte da campanha de combate ao assédio e tem como objetivo prevenir e enfrentar a violência em locais de alta circulação, como nos transportes e nos blocos carnavalescos.



Durante a ação, as equipes do programa Empoderadas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, vão dar informações sobre o projeto e divulgar telefones para denúncia, além de oferecer orientações sobre violência contra mulheres.



As passageiras também vão poder tirar suas dúvidas sobre como denunciar casos de agressão física, ameaças ou de abuso psicológico, moral, patrimonial, físico ou sexual.