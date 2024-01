Vídeo foi feito na comunidade da Quitanda, em Costa Barros - Reprodução / Redes Sociais

Vídeo foi feito na comunidade da Quitanda, em Costa BarrosReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/01/2024 11:13

Rio - Bandidos armados com fuzis foram flagrados em um quadriciclo na comunidade da Quitanda, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. No vídeo que circula nas redes sociais, pelo menos dois homens aparecem armados em cima do veículo. Não há informações de quando as imagens foram feitas. Um dos suspeitos, identificado como Bebel, foi preso na última sexta-feira (26), durante uma operação na região.

No vídeo, que tem cerca de um minuto, o trio aparece circulando nas ruas da comunidade exibindo os fuzis e com pistolas na cintura. Durante o trajeto, o grupo passa por moradores e estabelecimentos.

Criminoso que aparece armado em quadriciclo na Quitanda, no Complexo da Pedreira, é preso pela PM.



"Bebel", como é conhecido o bandido à esquerda, foi localizado durante operação na última sexta-feira (26). O fuzil 556 que ele está segurando nas imagens foi apreendido pic.twitter.com/HOUeyVdJGZ — Rj Informe News (@RjInformeNews) January 29, 2024

A Polícia Militar informou que um dos homens que aparece na filmagem foi preso durante uma ação do 41° BPM (Irajá), realizada na última sexta-feira (26), na própria comunidade da Quitanda, Zona Norte do Rio. Com ele, os militares apreenderam um fuzil calibre 556, que aparece no vídeo, além de um carregador e munições. A ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP (Pavuna).

Segundo a corporação, o comando do 41° BPM (Irajá) trabalha em parceria com as delegacias da área de policiamento para localizar e prender os outros criminosos que aparecem na filmagem.

A PM informou, ainda, que ao longo do ano de 2023, no período entre janeiro e dezembro, o 41° BPM (Irajá) efetuou mais de mil prisões em sua área de policiamento. A Polícia Militar ressaltou a importância da colaboração da população realizando denúncias, através do Disque Denúncia e acionando as equipes pela Central 190.