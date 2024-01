Equipes da Águas do Rio trabalham em tubulação que rompeu em São Cristóvão - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 30/01/2024 11:39 | Atualizado 30/01/2024 13:17

Rio - Frequentadores da Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, flagraram o rompimento de uma tubulação e o despejo de água de esgoto no mar na manhã desta terça-feira (30). Essa não é a primeira vez que vazamentos acontecem na região.

Nas redes sociais, imagens mostram a força da água caindo no mar embaixo da Ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer. "Isso aqui é esgoto in natura caindo na praia, olha a pressão da água", disse um frequentador.

De acordo com a Águas do Rio, foi identificado um vazamento na tubulação que transporta os esgotos sanitários da elevatória de São Conrado para o emissário submarino de Ipanema. Equipes operacionais estão finalizando o reparo no local, entre os vãos 20 e 25 da ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer.



Ainda em nota, a empresa ressaltou que em dezembro de 2022 concluiu a remoção da antiga tubulação que estava desativada há mais de dez anos no local e, desde julho do ano passado, vem atuando na revitalização da linha que atualmente transporta os esgotos de São Conrado e região.