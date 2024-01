Cabos apreendidos com suspeitos seriam transportados em caminhão - Reprodução

Publicado 30/01/2024 11:06 | Atualizado 30/01/2024 11:13

Rio - Quatro suspeitos foram presos pelo furto de cabos de energia, na madrugada desta terça-feira (30), no Porto da Pedra, em São Gonçalo, Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) patrulhavam pela Rua Cirilo Branco, quando avistaram os criminosos enrolando os fios.

Um dos criminosos estava dentro de caminhão que aguardava a conclusão do furto dos cabos. Após a abordagem e prisão, a quadrilha, o material e o caminhão apreendido foram levados para uma delegacia da região.