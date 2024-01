Carlos Bolsonaro é alvo de operação da PF - Roosevelt Pinheiro/Agência Brasil

Carlos Bolsonaro é alvo de operação da PFRoosevelt Pinheiro/Agência Brasil

Publicado 30/01/2024 11:30 | Atualizado 30/01/2024 11:43

Rio - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) prestou depoimento na manhã desta terça-feira (30), na sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, Zona Portuária do Rio. O parlamentar permaneceu cerca de 1h no interior da superintendência do órgão.



A fala de Carlos Bolsonaro acontece cerca de 24 horas depois da operação, desta segunda-feira (29), que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do parlamentar, no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

A investigação apura o uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionagem ilegal.



No momento da chegada dos agentes, Carlos Bolsonaro estava em Angra dos Reis, Região da Costa Verde do Rio, acompanhado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e dos irmãos.



Além da casa de Carlos Bolsonaro, o gabinete do vereador na Câmara, além de um imóvel do parlamentar também em Angra, foram alvos de mandados de busca e apreensão pela PF.