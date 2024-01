A perseguição iniciou após uma tentativa de roubo - Reprodução

A perseguição iniciou após uma tentativa de rouboReprodução

Publicado 30/01/2024 14:10

Rio - Uma perseguição terminou com um suspeito baleado e outro preso na Avenida Marechal Alencastro, em Deodoro, na Zona Oeste. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento da correria e tiroteio.

Em um dos vídeos, um dos suspeitos foge a pé e é perseguido por um PM em uma motocicleta da corporação. Enquanto populares se jogam no chão para fugir dos tiros. Em outro, é possível ver a movimentação policial e o segundo criminoso rendido ao lado de um dos veículos apreendidos.

Ainda bem q não feriu pessoas q estavam na rua. Misericórdia pic.twitter.com/PBXIUetcdZ — Alzira Brandão (@AlziraBrandao8) January 30, 2024

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14ºBPM (Bangu) a ação iniciou com uma tentativa de roubo no viaduto de Realengo e, após perseguição, a equipe policial prendeu os envolvidos no bairro de Deodoro.