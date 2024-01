Adolescente de 16 anos morreu eletrocutada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 30/01/2024 16:07 | Atualizado 30/01/2024 16:44

Rio - A adolescente de 16 anos que sofreu uma forte descarga elétrica em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, chegou a ter pelo menos sete paradas cardíacas antes de morrer no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. A jovem deu entrada na unidade de saúde no sábado (27), em estado gravíssimo. Segundo testemunhas, a vítima tentou tirar um fio de alta tensão que estava atrapalhando a passagem quando foi eletrocutada. No domingo de manhã (28), após passar por diversos procedimentos no CTI, ela não resistiu morreu.