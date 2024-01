Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/01/2024 17:39 | Atualizado 30/01/2024 18:05

Rio - A arma utilizada no homicídio de Patrick da Silva Mota, de 32 anos, em Anchieta, Zona Norte , na madrugada desta segunda-feira (29), pertence a um policial militar. Lucas Maciel Coelho, ex-aluno da Marinha do Brasil, teria pego a arma do pai, um tenente da PM, e atirado na vítima.

Lucas foi preso após sofrer um acidente em Deodoro, na Zona Oeste. Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para o local do crime, na Rua Caliandra, onde encontraram a vítima sem vida. Posteriormente, a equipe foi informada que o suspeito estava recebendo atendimento no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, depois de se envolver em um acidente na Estrada Marechal Alencastro.

Os PMs encontraram a arma dentro do carro do suspeito. Lucas teria pego a arma do pai em casa após se desentender com a vítima dentro de uma casa de show, voltado para o estabelecimento e atirado contra o homem, fugindo logo em seguida. Imagens registraram que a região estava movimentada no momento em que o suspeito passou atirando na direção do homem.

Lucas foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a Marinha, o suspeito concluiu em 8 de dezembro de 2023 o curso na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) e foi desligado em 25 de janeiro de 2024, "passando à condição de Praticante (ex-aluno) e, atualmente, integra o meio civil."