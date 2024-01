Rua Zélio Valverde na altura da Rua DW, local onde ocorreu a abordagem - Reprodução / Google Maps

Rua Zélio Valverde na altura da Rua DW, local onde ocorreu a abordagemReprodução / Google Maps

Publicado 31/01/2024 12:23

Rio – Dois traficantes foram presos por policiais militares do 31º BPM na Rua Zélio Valverde, na comunidade do Terreirão, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (30).

Com eles, os agentes encontraram uma pistola, um revólver, munições, além de 70 trouxas de maconha, seis de skunk, 14 pinos de cocaína e R$ 49 em dinheiro.

Os policiais chegaram aos bandidos após receberem informações do Disque Denúncia sobre o tráfico de drogas na região. Os acusados e o material foram encaminhados para a sede da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Escalada de tensão na Zona Oeste

A noite desta terça-feira (30) foi marcada por confrontos entre milicianos e traficantes por controle no Conjunto César Maia, em Vargem Pequena. Os criminosos também trocaram tiros com policiais militares na região. A ação deixou um suspeito ferido e apreendeu um fuzil e granadas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o confronto pôde ser ouvido por quem estava na Avenida Salvador Allende, que liga bairros como Jacarepaguá, Curicica, Camorim e Recreio dos Bandeirantes.