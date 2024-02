A ação é um trabalho de recuperação e renovação do sistema de fornecimento de energia da Ilha - Divulgação/Light

A ação é um trabalho de recuperação e renovação do sistema de fornecimento de energia da IlhaDivulgação/Light

Publicado 01/02/2024 10:05 | Atualizado 01/02/2024 13:17

Rio - Moradores da Ilha do Governador voltaram a sofrer com mais um apagão geral na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Subprefeitura, equipes atuam nos principais cruzamentos para auxiliar na mobilidade na região, devido aos sinais de trânsito apagados. Esse é um problema que vem se estendendo desde o início do mês.

Nas ruas também atuam agentes CET-Rio e Guarda Municipal. De acordo com Light, técnicos trabalham para reestabelecer energia elétrica na região. Ainda na manhã desta quinta (1º), a concessionária havia iniciado uma manutenção programada, onde apenas alguns trechos do Jardim Guanabara, Portuguesa e do Galeão ficariam sem luz até as 18h.

Nas redes sociais, moradores questionaram a falta de luz nos trechos que não haviam sido programados. "Então a Light programou a interrupção da luz em alguns trechos da Ilha do Governador, nos demais barros era surpresa?", perguntou uma internauta. Enquanto outros ressaltaram a frequência do problema e pediram por solução.

Já virou rotina, mais um dia sem luz na Ilha do Governador!! @lightclientes — Hugo Bussinger (@HugoBussinger1) February 1, 2024

a ilha do governador pede paz https://t.co/1uCYQoQ7Rg — amanda (@amandapereiraa) February 1, 2024

Então a Light programou a interrupção da luz em alguns trechos da ilha do governador, nos demais barros era surpresa? — Camila Fontoura (@FontouraCamila) February 1, 2024

Mais um dia sem luz na ilha do governador, ai que delícia o verão — Gabriele Gomes (@GabiGomesBFR) February 1, 2024

Ainda segundo a Light, ação programada é um trabalho de recuperação e renovação do sistema de fornecimento de energia elétrica da Ilha, onde está sendo finalizada a construção de três novos circuitos de distribuição. Até o momento, já foram instalados 86 dos cerca de 100 postes previstos para a Ilha e construiu 27 km de rede elétrica de um total de 50 km de cabos de energia.

De acordo com o Subprefeito da Ilha, Rodrigo Toledo, o motivo do apagão foi um problema na subestação da Light. "Eles tem uma subestação que fica ao lado da estação do BRT e todas as equipes que estavam na na manutenção foram até lá para resolver esse problema o quanto o antes. E eu estou na rua auxiliando na operação do trânsito e nos cruzamentos mais críticos", disse.

Ainda segundo Toledo, a concessionária ainda não deu um prazo para o retorno do fornecimento de energia.

Problema frequente



Na quarta (31), outros trechos das ruas Grão de Areia, Espumas, Antônio Nascimento, Luiz Belart e Ailton Vasconcelos, no Jardim Guanabara, também ficaram sem luz por cerca de 10h para manutenção.

O advogado Thiago Montenegro, de 39 anos, morador da Rua Aylton Vasconcelos, contou que tem duas filhas pequenas e que a falta de energia frequente tem causado grandes transtornos.



"A light iniciou o corte de luz um pouco mais tarde do comunicado, estimo entre 8h20 e, consequentemente, encerrou um pouco mais tarde, por volta das 18h30. Confesso que foi um enorme transtorno com as minhas filhas menores, sendo a mais velha com 2 anos e a mais nova com 11 meses", explicou.



Thiago disse ainda que os moradores têm ficado extremamente vulneráveis com a falta de luz. "É muito ruim, principalmente quando crianças residem naquela região. Penso que a ausência de energia elétrica por parte da concessionária subtrai a liberdade individual, afinal de contas, poucas coisas podem ser realizadas sem o respectivo serviço", frisou.



Por fim, o advogado comentou também que com as quedas frequentes de energia perdeu alguns produtos do gênero alimentício, mais precisamente, leites e derivados, itens que fazem parte da rotina das suas filhas. Quanto aos eletrodomésticos, ele alega que não teve nenhuma baixa, por enquanto.