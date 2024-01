O problema com a falta de luz na Ilha do Governador se estende quase que diariamente desde o dia 11 - Divulgação / Light

O problema com a falta de luz na Ilha do Governador se estende quase que diariamente desde o dia 11 Divulgação / Light

Publicado 31/01/2024 11:47

Rio - Moradores de trechos da Ilha do Governador, na Zona Norte, enfrentam mais um dia sem luz nesta quarta-feira (31) devido a uma manutenção programada da Light. Segundo a empresa, o desligamento de energia ocorreu às 8h e deve ser religado apenas às 18h nas ruas Grão de Areia, Espumas, Antônio Nascimento, Luiz Belart e Ailton Vasconcelos, no bairro Jardim Guanabara.O problema com a falta de luz na região se estende quase diariamente desde o dia 11 de janeiro, com revezamento de apagões entre os bairros. Por conta disso, até mesmo o fornecimento de água foi afetado.De acordo com a Light, cerca de 200 profissionais foram mobilizados para mais uma etapa das obras de recuperação e renovação do sistema de fornecimento de energia elétrica da região nesta quarta (30). Atualmente, a concessionária já instalou 86 dos 100 postes previstos para a região e construiu 27 km de rede elétrica de um total de 50 km de cabos de energia.