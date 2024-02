Estabelecimentos sofrem com problemas de luz na Ilha do Governador - Paulo Costa / Agência O Dia

Estabelecimentos sofrem com problemas de luz na Ilha do GovernadorPaulo Costa / Agência O Dia

Publicado 02/02/2024 12:52 | Atualizado 02/02/2024 14:53

Rio - O Procon abriu um procedimento contra a Light para apurar possíveis infrações às leis do consumidor, por causa dos constantes problemas ocorridos no fornecimento de energia na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A concessionária poderá sofrer multa superior a R$ 13 milhões, caso a autarquia entenda que as explicações não justifiquem os constantes apagões.

A Ilha do Governador sofre com quedas de energia quase que diariamente desde 11 de janeiro. As reclamações de moradores são cada vez mais frequentes. Comerciantes relatam que a falta de luz afeta em seus serviços. Nesta sexta-feira (2), ruas e cruzamentos importantes da região sofreram apagão , que atingiu os sinais de trânsito.

"Quando o bairro da Ilha do Governador foi atingido pela falta de luz e a demora excessiva no retorno, fizemos uma força tarefa no bairro e conseguimos ajudar os moradores de uma forma mais rápida. No entanto, os problemas continuaram e por isso, instauramos ato sancionatório em face da empresa, que poderá ser multada em mais de R$ 13 milhões", afirma Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ.

O prefeito Eduardo Paes afirmou, nesta quinta-feira (1), por meio de sua conta no X (antigo Twitter), que iria entrar com uma medida judicial contra a Light para garantir o fornecimento de energia à cidade: "Até diálogo tem limite", disse.

Enel sofre multa por falhas nos serviços de Santo Antônio de Pádua

A concessionária Enel foi multada em R$ 113.991,11 por falhas na prestação de serviço no município de Santo Antônio de Pádua, na Região Noroeste do Rio de Janeiro. Problemas como queda de energia elétrica, oscilação na rede elétrica, queima de eletrodomésticos e demora excessiva no restabelecimento do serviço foram alguns dos problemas identificados pelo Procon-RJ.

Procuradas, a Enel e a Light afirmaram que não foram notificadas pelo Procon-RJ.