Semáforos da Ilha do Governador apagados por conta da falta de luz nesta sexta-feira (2) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/02/2024 11:16 | Atualizado 02/02/2024 11:16

Rio - Após mais um dia com faltas de luz na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, os moradores voltaram a sofrer com outra queda de energia nesta sexta-feira (2), que causou novos problemas no trânsito. Durante a manhã, diversos semáforos de importantes cruzamentos do bairro ficaram apagados por cerca de uma hora. O serviço já foi restabelecido.

Na Estrada do Galeão, por exemplo, os sinais ficaram completamente apagados pelo segundo dia seguido. Equipes do CET-Rio auxiliaram no trânsito.



Ainda segundo a concessionária, as ruas afetadas pela interrupção no fornecimento são: Cel. Júlio Coimbra, Cinquenta e Dois, Bocaiúva, Cambaúba, Colina, Des. Martinho Garcês, Gregório de Castro Mora, Luis Belart, Luis Vahia Monteiro, Rui Vaz Pinto, Estrada do Galeão, Estrada do Caricó e Estrada do Morro do Inglês; além de trechos de ruas adjacentes.

Segundo a Light, a exemplo do que aconteceu ontem, mais uma manutenção programada está sendo realizada em ruas do Jardim Guanabara e Galeão, das 8h às 18h, para tentar resolver os problemas na região.

Apesar disso, a Light informou que serviços essenciais, como unidades de saúde e segurança, e pacientes dependentes de equipamentos vitais, cadastrados na rede da Light, serão mantidos por geradores.

A Ilha já tinha sofrido um apagão geral nesta quinta-feira (1) , por causa de manutenção programada da empresa, onde apenas alguns trechos do Jardim Guanabara, Portuguesa e do Galeão ficariam sem luz até as 18h. No entanto, nas redes sociais, moradores questionaram a falta de luz nos trechos que não haviam sido programados. Semáforos ficaram sem funcionar ao longo da tarde.

Relatos de problemas com a energia têm surgido quase que diariamente na Ilha do Governador desde o dia 11 de janeiro. Nas redes sociais, moradores da região mostram insatisfação com os serviços: "Já vai fazer um mês com a luz caindo quase todo dia na Ilha", diz uma usuária. A falta de energia tem afetado não apenas moradores, mas também comerciantes da região.

O prefeito Eduardo Paes afirmou nesta quinta-feira, em sua conta no X (antigo Twitter), que entraria com uma ação contra a concessionária : "Hoje, mais uma vez, a Ilha do Governador sofre com um apagão completo! Até diálogo tem limite. Determinei a procuradoria do município que entre com medida judicial contra a Light para garantir o fornecimento de energia na cidade do Rio", disse.