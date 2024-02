Arquivo. Bombeiros localizaram ossada na Praia da Barra, na noite de sexta-feira - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Arquivo. Bombeiros localizaram ossada na Praia da Barra, na noite de sexta-feiraCleber Mendes/ Agência O Dia

Rio - O Corpo de Bombeiros encontrou, na noite desta sexta-feira (2), uma ossada na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Os militares foram acionados às 22h40 para uma ocorrência de encontro de cadáver, na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 3.100, e resgataram despojo no local.

De acordo com a Polícia Civil, a ossada foi levada para o Instituto Médico Legal (IML), "a fim de verificar a possibilidade de se tratar de ossos humanos". Ainda não há informações sobre a identificação e a investigação está em andamento.