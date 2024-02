Chuva ne domingo (4) voltou a reduzir produção na ETA Guandu - Divulgação / Cedae

Publicado 05/02/2024 13:35

Rio - Parte da capital e da Baixada Fluminense podem ficar sem água nesta segunda-feira (5) devido à redução na produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu. Durante a madrugada, a Cedae operou com 87% da capacidade máxima para garantir a qualidade da água, após as chuvas que atingiram a Região Metropolitana no domingo (4).



De acordo com a concessionária, o serviço foi normalizado por volta das 6h30, mas a Águas do Rio, que realiza a distribuição em diversos municípios, informou que a região do Centro e as zonas Norte e Sul do Rio, além das cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti ainda estão com a distribuição de água comprometida.



As áreas mais afetadas na Baixada são Queimados e Mesquita; os bairros Austin, Rodilândia, Cacuia, Inconfidência, Carlos Sampaio, Vila Guimarães, Jardim Alvorada e Caonze, em Nova Iguaçu; o Centro de Duque de Caxias; e as pontas da rede de distribuição, em Belford Roxo.



Já na Zona Oeste da capital, dez bairros foram prejudicados pela redução desta madrugada (5) no ETA Guandu. De acordo com a Iguá, que distribui a água nessa região, a previsão é que o serviço seja normalizado em até doze horas, ou seja, até a noite desta segunda (5).



As regiões afetadas na Zona Oeste são Barra da Tijuca, Freguesia, Anil, Itanhangá, Jacarepaguá, Pechincha, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Vargem Grande e Rio das Pedras.



Em nota, a concessionária lamentou os transtornos e informou que, caso seja necessário, disponibilizará caminhões-pipa, priorizando os locais emergenciais como hospitais e clínicas.



Quedas de energia também prejudicam fornecimento



Ainda segundo a Águas do Rio, os constantes problemas no fornecimento de luz, principalmente na Zona Norte do Rio e na Baixada, têm interrompido o trabalho nas unidades de bombeamento que auxiliam na distribuição.



De acordo com a concessionária, a oscilação de energia também está prejudicando o fornecimento de água tanto na capital quanto na Baixada Fluminense.