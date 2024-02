O grupo foi preso em Sepetiba, na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 05/02/2024 11:14

Rio – A Polícia Civil prendeu neste domingo (4) três criminosos de Minas Gerais investigados por transportar drogas em carros funerários, caixões e até em cadáveres. O grupo foi localizado em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio.



Segundo o delegado Ângelo Lages, da 12ªDP (Copacabana), responsável pela prisão, Alexsandro Lopes da Silva Junior, o Bocão, de 26 anos; Simão Timóteo de Oliveira, de 28; e Jamile Kesia Oliveira Rodrigues, de 36, eram responsáveis pela compra, venda e distribuição das drogas que tinham origem do Rio. Os três ainda eram considerados foragidos da Justiça.



Além disso, o grupo é acusado de participar da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) aliada a facção Comando Vermelho (CV). Eles também são investigados por diversos homicídios e por estabelecer toques de recolher na cidade de Comendador Valadares, em Minas.



"Eles passaram por diversas comunidades dominadas por uma facção criminosa no Rio. Estavam sendo monitorados e quando saíram de uma dessas comunidades com destino a Sepetiba foi o momento que possibilitou nossa ação, que foi de grande sucesso, sem nenhum disparo de arma de fogo", explicou o delegado



Ainda segundo Lages, a operação teve início após uma intensa troca de informações com a Polícia Civil de Minas Gerais. "Eles tinham a informação de que essas três lideranças estavam aqui na cidade do Rio, então começamos a refinar a busca pela localização deles", acrescentou.



Em setembro do ano passado, o grupo foi alvo de uma operação denominada Operação Ataúde (caixão) realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), coordenada pela Policia Federal e composta pelas Polícias Civil, Militar, Penal Estadual e Penal Federal. Na ação, nove pessoas foram presas, e 24 contas bancárias, bloqueadas.



Quem são os presos



Segundo as investigações, os três são os responsáveis por gerenciar e executar ordens diversas do líder da facção.



Simão Timotéo de Oliveira, é considerado 02 na hierarquia da facção criminosa PCV, a qual possui como líder John Lennon Gomes de Oliveira. Criminoso que é integrante do Comando Vermelho e atualmente está preso e cumpre pena por crimes diversos, entre eles, tráfico de drogas e homicídios.



Ainda segundo o apurado pelas polícias civis de MG e do Rio, Simão tem histórico violento e possui condenações e prisões por homicídio e tráfico de drogas. Ele estava foragido desde 2021 quando não retornou da saída temporária. Além disso, recentemente, ele foi o responsável, mesmo a distância, por determinar o fechamento do comércio local da região do bairro Santa Helena, ocasião em que ameaçou comerciantes que descumprissem a ordem da facção.



Já Jamile e Aleksandro, respectivamente, irmã e cunhado do líder da facção, eram os frentes do grupo criminoso, negociavam e direcionavam as drogas e a lavagem de dinheiro da organização local.