Para doar, basta ter um documento com foto, 16 a 69 anos, pesar mais de 50 quilos, ter boa saúde e ter dormido pelo menos seis horas no dia anterior - Alexandre Brum / Ascom DGH

Publicado 05/02/2024 11:57

Rio – Os três bancos de sangue da rede de hospitais federais do Rio de Janeiro estão promovendo campanhas para incentivar a doação de sangue neste Carnaval. A ação é organizada pelo Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (DGH) e dura até o fim de fevereiro.

As doações acontecerão entre os dias 5 e 9 de fevereiro nos Hospitais Federais de Bonsucesso (HFB), na Zona Norte, das 7h30 às 12h, e Cardoso Fontes (HFCF), em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, das 8h às 12h. O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), no Centro, abrirá durante todo o mês de fevereiro, de segunda a sexta, das 7h30 às 16h.

Para doar, basta apresentar um documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e ter dormido pelo menos seis horas no dia anterior. Não é preciso estar em jejum, mas deve-se evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas três horas anteriores e de bebidas alcoólicas por pelo menos 12 horas.

Mulheres grávidas, amamentando e pessoas que fizeram tatuagens ou colocaram piercing há pelo menos seis meses não podem doar.