Na ação, os agentes apreenderam fuzis, granadas, grande quantidade de drogas e material militar - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 05/02/2024 10:16 | Atualizado 05/02/2024 10:18

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, na manhã desta segunda-feira (5), Iuri de Oliveira Sodré, vulgo B2, apontado como chefe do tráfico, além de outros três suspeitos, no Morro do Urubu, na Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, armas, granadas, drogas e materiais militares foram apreendidos.

O delegado Pedro Cassunde explicou sobre a operação no Morro do Urubu. "Essa ação é decorrente de um trabalho de investigação, que visava a desarticulação desta quadrilha naquela comunidade que é dominada pelo Comando Vermelho. Na ação, encontramos um terreno baldio com quatro casas abandonadas. Em uma delas, identificamos o B2 portando um fuzil, além de grande quantidade de drogas e nove granadas", disse o delegado.

No local, os policiais também prenderam outros três suspeitos, apontados como seguranças de Iuri Sodré. "Em outra casa abandonada, prendemos três seguranças do B2, que estavam escondidos com um fuzil e uma farta quantidade de entorpecentes", explicou Pedro Cassunde.

Dentro do terreno baldio, os agentes também encontraram um buraco com um tonel cheio de drogas. Além disso, diversas cápsulas de lança-perfume, materiais militares, munições e aparelhos eletrônicos foram apreendidos.

As apreensões e os quatro homens foram levados para a DRE, onde ficarão à disposição da Justiça.